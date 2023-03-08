В компании "АрселорМиттал Темиртау" чествовали женщин – передовиков производства

В преддверии Международного женского дня сотрудниц –передовиков производства металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" поздравил генеральный директор Владимир Яблонский, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно в канун 8 Марта в компании чествуют представительниц производственных профессий. В этом году грамоты от генерального директора, а также подарочные сертификаты традиционно получили 20 женщин.



Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Иванович Яблонский открыл торжественное мероприятие словами поздравления и благодарности женщинам-производственникам:



Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Роль женщины в современном мире трудно переоценить. Практически все мужские профессии освоены, все виды спорта покорены, женщины занимают активную позицию в социальной и политической жизни. АО "АрселорМиттал Темиртау" придерживается политики равноправия, толерантности. Наша задача – усиливать роль женщины в производстве и управлении. Стоит отметить, что женщины – это самые ответственные, самые квалифицированные, самые надежные работники, которые практически никогда не нарушают технику безопасности, берут на себя обязательства. Всегда приятно работать с такими специалистами. Желаю добра, тепла, любви, чтобы мужчины вас не подводили, коллеги не нарушали технику безопасности! Всех с праздником!".

В числе приглашенных была диспетчер производства АГП Елена Мырза, которая устроилась на комбинат еще в 1999 году. Как отмечает Елена Альбертовна, в то время найти достойную работу было не просто.

"Первая моя должность была машинист конвейера. Спустя 10 лет перешла на место диспетчера производства, с 2009 года тружусь на этой должности. Работаю в основном с мужчинами, с начальниками – они очень позитивные, лояльные, относятся с пониманием, настоящие профессионалы своего дела. Каждый год коллеги-мужчины нас поздравляют – вот и в этом году буду отмечать праздник на рабочем месте. Сердечно поздравляю всех наших милых дам с 8 Марта! Желаю бесконечного здоровья, счастья, успехов в труде! Чтобы дома было тепло и уютно, дети радовали, а мужья баловали!", – пожелала Елена Мырза.

Большое производство невозможно представить без грузоподъемных механизмов разных видов и размеров. На комбинате в каждом подразделении есть представители профессии крановщика, которые, как Галина Лазарева, посвятили этому делу свою жизнь.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"С первого дня работы и до настоящего времени я никогда не хотела поменять свою специальность. Свое дело я люблю, оно мне пришлось по душе. Домашние заботы я легко совмещаю с производством, семья у меня небольшая, поэтому мне легко это удается. Дорогие женщины, в этот прекрасный весенний день 8 Марта поздравляю с праздником!", – сказала Галина Викторовна.

Наталья Кудряшова вот уже 25 лет работает на производстве сортировщиком-сдатчиком металла в трубоэлектросварочном цехе. Она, как и многие, попала на комбинат в сложный для страны период – в 1998 году. Наталья отдала предпочтение рабочей специальности в стабильно развивающейся отрасли.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Коллеги-мужчины всегда поздравляют нас в этот день, дарят подарки, свое внимание и комплименты. Желаю нашим женщинам здоровья, семейного благополучия! Чтобы всегда был мир в душе!" – поздравила Наталья Викторовна.

Наталья Гонта проходила учебную практику в ЛПЦ-1, и работники цеха сразу были уверены в том, что именно Наталья станет их коллегой. С 2021 года девушка работает делопроизводителем.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Мне очень нравится моя работа, – рассказала Наталья. – Когда выходишь в цех и видишь всю мощь стана – глаза горят. У нас очень дружный коллектив, один за всех и все за одного. У нас нет разделения, мы коллеги, мы друзья, всегда готовы прийти на выручку друг другу. Дорогие дамы, поздравляю вас с прекрасным женским днем 8 Марта! Желаю море улыбок, позитива, радуйте всех! Желаю безопасной работы – ТБ превыше всего! Помните, нас ждут дома!".