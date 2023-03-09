В Актобе за двое суток откачали почти 17 тыс. кубометров талой воды

В Актобе принимаются оперативные меры по недопущению и минимизации негативных последствий паводка. Коммунальщики работают на улицах города в усиленном режиме в две смены, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, количество задействованной спецтехники увеличено до 243 единиц.

Кроме того, отмечается, что с 7 марта с улиц откачано почти 17 тыс. куб. м талой воды, прочищено 2 км арыков. А с начала зимы на полигон вывезено 210 тысяч куб. м снега.

В акимате также сообщили, что аким области Ералы Тугжанов вместе со специалистами Департамента по ЧС совершил облет паводкоопасных зон. Специалисты уточнили масштабы запаса снега и влаги вдоль рек и водохранилищ ряда районов области, осмотрели состояние дамб.

Воздушный маршрут протяженностью 400 километров охватил территории Алгинского и Темирского районов.

На территории Алгинского района аким области осмотрел исток реки Жинишке, старую плотину Танирберген в селе Кайындысай и ознакомился с восстановительными работами старой плотины Көлтабан.

Также Тугжанов ознакомился с состоянием автодороги Шубаркудук – Уил на территории Темирского района. Из-за резкого потепления и обильных снегопадов на 16-м километре возникла угроза перелива талых вод со степи. Воду отвели по специальным каналам, угрозу ликвидировали.

После осмотра истоков рек Сазды, Тамды аким области отметил необходимость усиления постоянного мониторинга по недопущению паводков в регионе.