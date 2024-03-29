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Законодательство РК

Паводки в Аркалыке: за сутки откачали более 116 тысяч кубометров талой воды

В Аркалыке откачали более 116 тысяч кубометров талой воды, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 11:55 Фото: МЧС РК
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в городе Аркалыке 29 марта провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионах, сообщает Zakon.kz.

Аким области поручил оперативно проводить работы по ликвидации последствий подтоплений.

"Рассмотрены вопросы оказания социальной помощи, восстановления последствий паводка: связи, электроэнергии, дорожного сообщения, телефонии, санитарно-эпидемиологической обстановки и многое другое. Произошло отключение электричества в 38 населенных пунктах", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Костанайской области.

За сутки силами МЧС и акимата города откачано более 116 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка свыше 5800 тысяч мешков и 370 тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 953 человека, 441 единица техники, 157 единиц водооткачивающих средств и 22 единицы плавательных средств, четыре воздушных судна.

Также аким области поручил оперативно оказывать помощь пострадавшему населению.

28 марта 2024 года в Аркалыке объявлен режим ЧС.

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