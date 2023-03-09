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В Талдыкоргане сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по городу

В Талдыкоргане сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по городу Фото: primeminister.kz
Рядом с коммунальным рынком в Талдыкоргане в женский праздник прохожие увидели голого мужчину. Почему он был в таком виде, не ясно, но он порядком напугал жителей города, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик появился в Instagram.

Как позже выяснили полицейские, мужчина был пьян.

В Департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что установили личность мужчины.

"Им оказался 39-летний местный житель, который при задержании находился в алкогольном опьянении. Мужчину поместили в медвытрезвитель.Правонарушитель привлекается к административной ответственности по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Также будет проверено психическое состояние задержанного мужчины для выяснения его возможной угрозы окружающим", – говорится в сообщении правоохранителей. 

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