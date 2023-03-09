В Талдыкоргане сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по городу
Фото: primeminister.kz
Рядом с коммунальным рынком в Талдыкоргане в женский праздник прохожие увидели голого мужчину. Почему он был в таком виде, не ясно, но он порядком напугал жителей города, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик появился в Instagram.
Как позже выяснили полицейские, мужчина был пьян.
В Департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что установили личность мужчины.
"Им оказался 39-летний местный житель, который при задержании находился в алкогольном опьянении. Мужчину поместили в медвытрезвитель.Правонарушитель привлекается к административной ответственности по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Также будет проверено психическое состояние задержанного мужчины для выяснения его возможной угрозы окружающим", – говорится в сообщении правоохранителей.
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