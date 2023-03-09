В Талдыкоргане сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по городу

Фото: primeminister.kz

Рядом с коммунальным рынком в Талдыкоргане в женский праздник прохожие увидели голого мужчину. Почему он был в таком виде, не ясно, но он порядком напугал жителей города, сообщает Zakon.kz.

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