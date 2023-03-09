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В Казахстане хотят ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы

запрет на вывоз рыбы хотят ввести в Казахстане Фото: Zakon.kz
Комитет рыбного хозяйства МЭПР РК подготовил приказ "О введении запрета на вывоз отдельных видов необработанной рыбы с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлажденной (сом и судак) сроком на 6 месяцев", – говорится в документе.

Так, нельзя будет вывозить следующие виды рыб:

  • Прочая пресноводная рыба, свежая или охлажденная, мороженая (судак).
  • Сом свежий или охлажденный, мороженый, за исключением кларевого (африканского) сома.

Как пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, запрет вводится в рамках исполнение поручения главы государства, данного в ходе рабочей поездки в Атыраускую область 8 ноября 2022 года, о введении ограничений на экспорт необработанной рыбы.

По данным статистики, доля необработанной рыбы от всего объема экспорта рыбной продукции (22,5 тысячи тонн в год) составляет 12,3 тысячи тонн (55%).

"В свою очередь в 2022 году переработано 31,2 тысячи тонн рыбного сырья при общей производственной мощности всех рыбоперерабатывающих предприятий около 142 тысяч тонн в год, то есть загруженность действующих предприятий – около 22%. Одна из причин недозагруженности предприятий – нехватка рыбного сырья. Для принятия взвешенного и рационального решения по данному вопросу МЭПР РК был проведен ряд совещаний с субъектами рыбного хозяйства, представителями бизнеса и всех заинтересованных сторон по обсуждению вопроса введения ограничений", – отметили в ведомстве.

В результате с учетом мнений предпринимателей предлагается на начальном этапе ограничить экспорт с территории республики свежемороженой (охлажденной) и мороженой рыбы, доля которой в экспорте составляет менее 10%, – это сом и судак – сроком на 6 месяцев.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта.


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