В Казахстане хотят ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы

Комитет рыбного хозяйства МЭПР РК подготовил приказ "О введении запрета на вывоз отдельных видов необработанной рыбы с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлажденной (сом и судак) сроком на 6 месяцев", – говорится в документе.

Так, нельзя будет вывозить следующие виды рыб:

Прочая пресноводная рыба, свежая или охлажденная, мороженая (судак).

Сом свежий или охлажденный, мороженый, за исключением кларевого (африканского) сома.

Как пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, запрет вводится в рамках исполнение поручения главы государства, данного в ходе рабочей поездки в Атыраускую область 8 ноября 2022 года, о введении ограничений на экспорт необработанной рыбы.

По данным статистики, доля необработанной рыбы от всего объема экспорта рыбной продукции (22,5 тысячи тонн в год) составляет 12,3 тысячи тонн (55%).



"В свою очередь в 2022 году переработано 31,2 тысячи тонн рыбного сырья при общей производственной мощности всех рыбоперерабатывающих предприятий около 142 тысяч тонн в год, то есть загруженность действующих предприятий – около 22%. Одна из причин недозагруженности предприятий – нехватка рыбного сырья. Для принятия взвешенного и рационального решения по данному вопросу МЭПР РК был проведен ряд совещаний с субъектами рыбного хозяйства, представителями бизнеса и всех заинтересованных сторон по обсуждению вопроса введения ограничений", – отметили в ведомстве.

В результате с учетом мнений предпринимателей предлагается на начальном этапе ограничить экспорт с территории республики свежемороженой (охлажденной) и мороженой рыбы, доля которой в экспорте составляет менее 10%, – это сом и судак – сроком на 6 месяцев.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта.



