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В Казахстане снова введут запрет на вывоз некоторых видов рыбы

В Казахстане введут запрет на вывоз отдельных видов рыбы Фото: pixabay
Министерство экологии и природных ресурсов подготовило приказ "О введении запрета на вывоз отдельных видов необработанной рыбы с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлажденной (сом и судак) сроком на 6 месяцев", - говорится в документе. 

Исключение составляет кларевый (африканский) сом.

Как поясняется, ранее приказом МЭПР от 30 марта 2023 года был введен запрет на экспорт судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев. Данный запрет действовал в период с 15 апреля по 15 октября 2023 года.

"По завершению действия указанного запрета проведен анализ экономической эффективности по введенным ограничениям, которые свидетельствуют об эффективности принятых мер. Исходя из положительной динамики показателей, полагаем целесообразным продлить регулирование экспорта путем введения запрета на вывоз судака и сома в непереработанном виде, с возможностью дальнейшей пролонгации", - говорится в обосновании.

Также указывается, что данный вопрос 1 декабря 2023 года поддержан на заседании МВК.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизеля автомобильным транспортом еще на полгода.

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