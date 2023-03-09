В Казахстане разработали правила формирования агломераций

Министерство нацэкономики разработало Правила формирования состава агломерации, сообщает Zakon.kz.

Агломерация – локальная система, состоящая из столицы или города республиканского значения, или города областного значения и расположенных вокруг них населенных пунктов.

Агломерации могут быть двух уровней.

Агломерация первого уровня – агломерация, центром которой является столица или город республиканского значения.

– агломерация, центром которой является столица или город республиканского значения. Агломерация второго уровня – агломерация, центром которой является город областного значения с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек, при этом численность населения центра агломерации не может быть менее половины от численности агломерации.

В состав агломерации первого уровня включается:



населенный пункт в радиусе 30 км от центра агломерации;

сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 40 км от центра агломерации;

городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 75 км от центра агломерации.

В состав агломерации второго уровня включается:

населенный пункт в радиусе 20 км от центра агломерации;

сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 30 км от центра агломерации;

городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 55 км от центра агломерации.

Для установления территории агломерации применяется метод изохрон, заключающийся в определении границ агломерации, исходя из затрат времени, необходимого для поездки в центр агломерации.



Включение населенных пунктов в состав агломерации осуществляется правительством республики по предложению уполномоченного органа.



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 марта.