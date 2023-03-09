В Казахстане разработали правила формирования агломераций
Агломерация – локальная система, состоящая из столицы или города республиканского значения, или города областного значения и расположенных вокруг них населенных пунктов.
Агломерации могут быть двух уровней.
- Агломерация первого уровня – агломерация, центром которой является столица или город республиканского значения.
- Агломерация второго уровня – агломерация, центром которой является город областного значения с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек, при этом численность населения центра агломерации не может быть менее половины от численности агломерации.
В
состав агломерации первого уровня включается:
населенный пункт в радиусе 30 км от центра агломерации;
- сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 40 км от центра агломерации;
- городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 75 км от центра агломерации.
В состав агломерации второго уровня включается:
- населенный пункт в радиусе 20 км от центра агломерации;
- сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 30 км от центра агломерации;
- городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 55 км от центра агломерации.
Для
установления территории агломерации применяется метод изохрон, заключающийся в
определении границ агломерации, исходя из затрат времени, необходимого для
поездки в центр агломерации.
Включение населенных пунктов в состав агломерации осуществляется правительством республики по предложению уполномоченного органа.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 марта.