В каких странах казахстанцы предпочитают держать депозиты

Какие суммы и в каких странах казахстанцы держат на депозитах, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в декларациях о доходах и имуществе по состоянию на 31 декабря 2021 года представлены данные по 354 физическим лицам, которые имеют счета в иностранных банках. 138 из них являются должностными лицами.

"Общая сумма денег составляет 1 665 746 550 долларов (529 132 842 427 тенге). Наибольшая сумма в иностранных банках приходится на ОАЭ – 308 млрд тенге, Сингапур – 158 млрд тенге и Швейцарию – 36 млрд тенге", – сообщили в КГД.

В 2022 году также впервые представили декларации о доходах и имуществе, помимо государственных служащих, руководители национальных компаний и холдингов, банков, финансовых и страховых организаций, депутаты, акимы, а также кандидаты на госслужбу, в депутаты маслихатов, супруги перечисленных лиц и т.д.

В КГД напомнили, что согласно Налоговому кодексу декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП (3 450 000 тенге в 2023 году).

Таким образом, информацией о наличии депозитов за пределами республики на меньшие суммы органы государственных доходов не располагают.