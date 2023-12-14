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Законодательство РК

Грядут изменения в налоговой сфере: новый взгляд на мобильные переводы

Как проводится налоговый контроль по мобильным переводам Фото: unsplash
В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, по каким критериям и в какие сроки проводится налоговый контроль мобильных переводов казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году в КГД уже начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью. 

"Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет", – пояснили в комитете.

Информация от банков предоставляется поэтапно:

  • с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
  • с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
  • с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
  • с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).

На данный момент информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам.

В Комитете госдоходов отметили, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей.

При этом физические лица могут беспрепятственно совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях (переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям).

Ранее директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Нуржан Куандыков рассказал, на каких граждан обратят внимание налоговые органы при мобильных переводах.

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