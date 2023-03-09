Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 438,57 тенге, евро – 467,34 тенге, рубля – 5,81 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 440 тенге, продажи – 443 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 445 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,95 тенге
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 443 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,65 тенге, продажи – 5,8 тенге.