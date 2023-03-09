Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 9 марта 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 438,57 тенге, евро – 467,34 тенге, рубля – 5,81 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 440 тенге, продажи – 443 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,77 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 445 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,95 тенге Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 443 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,65 тенге, продажи – 5,8 тенге. Читайте также В Казахстане усилят институт инвестиционного омбудсмена В каких странах казахстанцы предпочитают держать депозиты Болат Акчулаков назвал цену на нефть, которую считают справедливой в Казахстане

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