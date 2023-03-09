В Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, сообщает Zakon.kz.

Два дня в Тбилиси проходили протесты, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", сообщает Sputnik Грузия.



Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта было обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.



Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".

Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.

Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.



Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.