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Гарантом не могу быть – Досаев ответил обманутым дольщикам

Гарантом не могу быть – Досаев ответил обманутым дольщикам Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что не может гарантировать возврат денег обманутым дольщикам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из дольщиков ЖК "Весновка" пожаловался акиму на то, что до сих пор не может вернуть деньги, которые вложил в прошлом году в покупку квартиры.

"Я хотел связать судьбу с этим городом. Мой сын – студент, учится здесь в университете. Хотел купить квартиру, но ни квартиры, ни денег нет. Решается ли вопрос экстрадиции главного фигуранта – застройщика KB Development? И являетесь ли вы гарантом возврата наших денег?" – спросил он акима.

В полиции мужчине сообщили, что по данному уголовному делу шесть участников арестованы. Ход расследования на контроле у министра внутренних дел и прокурора города.

По экстрадиции гражданина Мамиева работа проводится. Руководитель компании "Лидер" – Калиева – задержана. 

"Гарантом не буду и не могу быть. Акимат города не гарантирует возврат средств. Единственное, что можем сделать, мы доведем следствие до конца. Все, что соберем и заберем по решению суда, вернем. В остальном акимат и лично я не можем быть гарантами".Ерболат Досаев

Аким добавил, что после 2016 года в Казахстане изменили законодательство, которое могло бы контролировать строительство жилья.

"Сегодня мы практически не имеем контроля. Но недавно глава государства поддержал, надеемся, что депутаты нас поддержат, и у нас появится такая норма, когда мы сможем контролировать стройки". Ерболат Досаев

Ранее аким Алматы на встрече с жителями пообещал проследить за ценами на продукты в межсезонье.

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