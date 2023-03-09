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Досаев пообещал проследить за ценами на продукты в межсезонье

базар, цены, ярмарки Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что многие фрукты Казахстан импортирует, а овощей собственного производства не хватает. Поэтому в городе растут цены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из жителей Алмалинского района во время встречи с акимом спросил, почему на ярмарках заявляют одни цены, а на самом деле они совсем другие. К примеру, обещают яблоки по 250 тенге за килограмм, а продают по 500 тенге.

Глава мегаполиса ответил, что субботние и воскресные базары не решают вопрос стабильности цен на продукты в городе. И сейчас акимат будет наполнять рынок, торговые центры и базары продукцией, которая будет поступать на полки без посредников. 

"В межсезонье и начале весны будем внимательно следить за ценами. Потому что рост цен в городе обеспечивают именно овощи и фрукты. Фрукты пока привозим, а у овощей, которые производят в Алматинской области и других близлежащих регионах, пока не хватает. Но мы выделили достаточно денег в этом году, заключили договоры, чтобы зафиксировать цены. После 20 марта будут первые поступления, надеемся, что на ценах в городе не отразится". Аким Алматы Ерболат Досаев

Ранее аким Алматы обещал жителям, что цены на сахар в городе не вырастут. 

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