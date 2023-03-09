Пять непоправимых ошибок, которые совершают родители

Далеко не каждому родителю хватит мудрости признать, что он вольно или невольно портит жизнь собственному ребенку. Психологи и педагоги рассказали, к чему могут привести нездоровые отношения в семье и как с этим бороться, сообщает Zakon.kz.

Критика и насмешки

По словам психолога алматинской городской поликлиники №2 Гульнары Дощановой, существует категория критикующих родителей, которые не верят в успехи детей, неуместно шутят над их интересами и внушают чувство вины.

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"Они заставляют ребенка чувствовать себя плохим, вечно недостойным. Крайнее проявление – игнорирование, когда родители устраивают бойкоты, чтобы проучить. Это одна из самых жестких форм психологического насилия", – подчеркнула специалист.

Физические наказания

Психолог напомнила, что абсолютно неприемлемо применение физической силы к детям, ведь это непоправимо ломает психику.

"Жестокое обращение с детьми приводит к нарушениям раннего развития мозга. Люди, над которыми в детстве издевались взрослые, склонны к депрессии, курению, ожирению, раскованному сексуальному поведению, употреблению наркотиков и алкоголя. В общем, токсичные родители могут воспитать только невротика". Гульнара Дощанова

Кроме того, по ее словам, токсичные родители закладывают в детях точно такой же механизм поведения: если мать вечно критикует, то ребенок научится взаимодействовать с миром именно так.

"В дальнейшем он будет критиковать уже своих детей или партнера", – отметила Дощанова.

Все это в комплексе вырабатывает у ребенка чувство вины, ощущение неполноценности и ведет к заниженной самооценке.

Чрезмерная опека

Подавляющее большинство психологических проблем уходят корнями в детство, подчеркивает психолог молодежного центра Teenergizer.qz Эльмира Шамсутдинова. Токсичность со стороны родителей зачастую выражается не только запретами, издевками и наказаниями, но и чрезмерной опекой.

Фото: АПН

"Очень тонка грань между опекой и заботой. Родители могут говорить, что они, мол, лучше знают, как жить и что делать в той или иной ситуации. Однако взрослые забывают элементарную вещь: как дети научатся жить, если все делать за них? В конце концов, родители не могут прожить жизнь за своих детей", – подчеркнула специалист.

Панибратство

Другая крайность – когда родители пытаются выстроить панибратские отношения. По мнению Шамсутдиновой, это тоже неверно: ребенок должен понимать, что родитель есть родитель, а не друг или подруга. Но при этом максимально важно как можно чаще беседовать с детьми, узнавать об их переживаниях, интересах, проблемах.

"Многие родители зациклены на работе, а также считают, что дети, главное, должны быть одеты, накормлены и здоровы, и на этом хватит. Однако сейчас юное поколение живет гораздо более духовной жизнью, у них больше потребностей в творчестве, самовыражении. И если ребенок хочет поговорить, то нужно отложить все дела, бросить в сторону телефон и побеседовать. В противном случае у этого мальчика или девочки возникнет ощущение ненужности". Эльмира Шамсутдинова

Завышенные ожидания

Также психолог отмечает, что частой причиной травм являются завышенные ожидания родителей. Порой отец или мать непоколебимо уверены, что их чадо должно получить определенную профессию.

Тем временем ребенок желает развиваться в другой сфере, в итоге начинаются конфликты, как результат – подросток считает себя никчемным.

Что делать?

"Мои рекомендации – повторюсь, как можно больше говорить с детьми. Второе – давать им заниматься тем, чем хочется. Третье – строить культуру общения в семье между родителями, чтобы подавать верный пример. Четвертое – создать в семье свод правил, не деспотических, но таких, чтобы ребенок имел свои обязанности, получал бытовые навыки и таким путем готовился к взрослой жизни", – резюмировала Эльмира Шамсутдинова.

Молодым людям, которые никак не могут вырваться из токсичных отношений, она рекомендует начинать самостоятельную жизнь: находить работу, жилье, обеспечивать себя и достигать независимости.

А как же школа?

Несколько с иного ракурса на проблему смотрит Андрей Валентинов, бывший школьный учитель. Он считает, что в профилактике нездоровых отношений в семьях должны участвовать педагоги, как это делалось ранее.

"Карьеру школьного учителя я начинал еще в советское время. Тогда в обязанности классного руководителя входило обязательное посещение домов своих учеников, просто чтобы посмотреть, как они живут. Чисто ли дома, есть ли у ребенка условия для учебы и отдыха, даже запахи почувствовать. Если что-то не так, садился беседовать с родителями, выяснять причину проблемы. И, скажу честно, после таких обходов работать было намного легче, а поведение детей становилось намного понятнее", – рассказал Валентинов.

Сейчас же, отмечает он, школы сняли с себя воспитательную функцию, взамен появились школьные психологи, чья компетентность часто вызывает сомнения. Зачастую эти психологи не понимают детей и не знают, как найти к ним подход.

"Потому считаю, что неплохо было бы вернуть классным руководителям обязанность делать обходы, как было в мою молодость. Тем более что Министерство образования нынче стало Министерством просвещения – значит, должны заняться вопросом правильного воспитания", – заключил Андрей Валентинов.

Что скажет религия?

В исламе отправной точкой считается аксиома чистоты ребенка от рождения. Следовательно, то, кем малыш станет, определяют его родители. Потому предписывается начинать с собственного поведения и не подавать дурной пример.

Вторая важнейшая установка ислама – прививать понятия добродетели и милосердия, а они, очевидно, никак не сочетаются с физическими и психологическими наказаниями. Наконец, поощряется назначение ребенку небольших обязанностей по возрасту, что приучает к труду и ответственности.

В православии главными принципами воспитания обозначены гармоничность, постоянство, постепенность и соответствие возрасту. Все это поможет вырастить благочестивого и добродетельного человека.

"Родителям следует думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добродетели", – говорил святитель Иоанн Златоуст.

Также подчеркивается, что в погоне за материальными благами нельзя забывать о беседах со своими чадами, улавливая процессы их духовного становления и трансформации.

Автор: Николай Иващенко