АО "АрселорМиттал Темиртау" инвестирует в модернизацию кранового оборудования более 8 млрд тенге

Новые краны, специально спроектированные для площадок АО "АрселорМиттал Темиртау", повысят безопасность и обеспечат максимальный комфорт для работников. Общая стоимость проекта составляет 8 млрд тенге.

Модернизация 5 кранов № 42, 43, 44, 46, 47 конвертерного цеха отделения непрерывной разливки стали рассчитана на 2023-2024 годы.



"В 2023 году запланирован монтаж кранов № 26, 27 листопрокатного цеха №1, а также завалочной машины кран №18, краны № 31 и № 36 шлакового отделения, краны № 1А и № 2 миксерного отделения конвертерного цеха". Технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал

Все краны, которые были приобретены, проектировались специально для АО "АрселорМиттал Темиртау": в учет брались условия эксплуатации, температурные режимы, режимы работы кранов, повышенные требования к оснащению безопасности и надежности работы оборудования с переходом на новый уровень автоматизации.

Что касается исполнительной схемы, грузоподъемности, высоты подъема, длины пролетов, то все эти параметры остаются неизменными. Механическая часть в основном также сохранена, за исключением отдельных конструктивов, где были внесены изменения. А вот в электрической будет новая система управления, автоматизация, плавный пуск механизмов, повышающих и понижающих системы контроля управления приводов.

Сама программа замены кранов разделена на несколько этапов.





"В первый этап вошли 7 кранов для ЛПЦ-1 и конвертерного цеха, во второй этап – 18 кранов цехов ЛПЦ-1,2,3 и конвертерного цеха, цеха обжига известняка, копрового цеха, третий этап – 12 кранов по тем же подразделениям, – уточнил технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау". – В настоящее время заключен контракт с компанией АСЭП г. Караганды, подготовлен инжиниринг, ведется закупка оборудования у компаний Siemens, Schneider Electric. Срок реализации проекта – январь 2024 года".

Что касается монтажных работ, то все они будут выполнены местными компаниями – "Имсталькон-Т", "Техол-монтаж" и др.

Еще один важный момент – модернизация кранов повысит безопасность за счет оснащения специальными приборами, повышенной надежности оборудования, а также создаст наиболее комфортные условия для крановщиков – все кабины машинистов оснащены визуализацией механизмов и камерами наблюдения за трудовыми операциями.