"Стены вот-вот рухнут": состояние сельской школы возмутило казахстанцев

Пользователи Казнета возмущены состоянием новой школы в поселке Кенкияк Актюбинской области. По словам очевидцев, стены вот-вот рухнут. Но, несмотря на аварийную ситуацию, школьники продолжают обучение, сообщает Zakon.kz.

Автор публикации отмечает, что для устранения и предотвращения трагических последствий никто ничего не делает.

В Темировском отделе образования области отреагировали и обратились с заявлением.

"Кенкиякская средняя школа, расположенная в Кенкиякском сельском округе Темирского района, сдана в эксплуатацию в 2012 году. Капитальный ремонт не проводился. В связи с тем, что опора была оторвана от стены, в настоящее время проводятся соответствующие работы: то есть была снесена стена, на которой образовалась трещина, и столб, отделившийся от данной стены", – говорится в публикации.

Кроме того, был составлен дефектный акт для проведения технической экспертизы.

Также отмечено, что данная проблема не угрожает безопасности детей.

"Учащиеся переведены в другие классы, приняты всевозможные меры предосторожности. Отделом образования готовятся документы для проведения капитального ремонта", – заключили специалисты.

20 января 2023 года сообщалось, что в Алматы рушится новое здание поликлиники за 775 млн тенге.