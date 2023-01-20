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Новое здание поликлиники за 775 млн рушится в Алматы

Новое здание поликлиники за 775 млн рушится в Алматы Фото: скриншот видео
Потолок проседает, в стенах зияют дыры, от которых идут многочисленные трещины: так выглядит новая поликлиника в Алматы. Закрывать медучреждение на ремонт никто не спешит. Даже сотрудники ЧС и Института сейсмологии сделали заключение: опасаться нечего, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете AstanaTV, медучреждение было сдано в эксплуатацию в 2017 году. Через полтора года его передали на баланс седьмой городской больницы.

"Проблема у нас ухудшается. Письма писали, сотрудники боятся".Ляззат Жумадилова, замглавного врача городской клинической больницы №7 Алматы

На цокольный этаж двести медработников спускаются по нескольку раз в день. Здесь хранятся все необходимые медикаменты. И каждый раз врачи боятся за свои жизни.

"В подвальное помещение ежедневно спускаемся, проверяем порядок, чистоту. Страшно, что может в любой момент где-нибудь упасть на человека".Айгуль Муканова, старшая медсестра

В публикации сказано, что в зоне риска находятся и пациенты.

Мощность поликлиники рассчитана на 200 человек. Но по факту врачи обслуживают в два раза больше алматинцев. Медработники "латают" дыры самостоятельно каждые полгода. На эти работы за четыре с половиной года ушло около миллиона тенге.

Власти города ремонтировать поликлинику не хотят. Поскольку сотрудники ЧС и Института сейсмологии признавать проблему отказываются.

"В последний раз была отписка в мае месяце. Это были сотрудники Департамента по ЧС и Института сейсмологии, что данный объект и данные повреждения не являются опасными и объект к дальнейшей эксплуатации пригоден. Но мы видим, что с течением времени повреждения расширяются".Манас Рамазанов, главный врач

К сожалению, этот случай не единственный. 12 декабря 2022 года стало известно, что в Алматы на стенах новой школы появились трещины.

Кроме того, в марте депутат Фахриддин Каратаев рассказал о жалобах казахстанцев на качество построенного жилья, которое предоставляется государством.

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