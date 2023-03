Казахстанские киберспортсмены примут участие в турнире с рекордным призом в 45 млн долларов

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Сумма 45 млн долларов - это рекорд для подобных мероприятий. И у наших ребят неплохие шансы занять высокое место, так как они являются действующими чемпионами мира по кибердисциплине PUBG MOBILE. Казахстанская команда уже начала свою подготовку к этим играм, во главе с ее капитаном Дамиром Омаровым. Список дисциплин и полное распределение призовых пока держится в секрете.

The biggest esports festival in the world returns!

Bigger, better, bolder than ever.

💰 $45,000,000

🌍 Riyadh, Saudi Arabia

🗓️ July 6th, 2023#Gamers8 #TheLandofHeroes pic.twitter.com/EkwWvo6pwP