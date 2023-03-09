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Казахстанские киберспортсмены примут участие в турнире с рекордным призом в 45 млн долларов

Киберспорт Турнир ОАЭ Фото: Instagram/axzcer7
Правительство Саудовской Аравии установила призовой фонд второго киберспортивного фестиваля Gamers8, который состоится 6 июля 2023 года в Эр-Рияде. Честь Казахстана на этих стартах, общий призовой фонд которого составил 45 млн долларов, представит команда TITAN GAMING, сообщает Zakon.kz.

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Сумма 45 млн долларов - это рекорд для подобных мероприятий. И у наших ребят неплохие шансы занять высокое место, так как они являются действующими чемпионами мира по кибердисциплине PUBG MOBILE. Казахстанская команда уже начала свою подготовку к этим играм, во главе с ее капитаном Дамиром Омаровым. Список дисциплин и полное распределение призовых пока держится в секрете.

Первый фестиваль Gamers8 прошел в Саудовской Аравии, тогда призовой фонд составил 30 млн долларов. На второй турнир Казахстан будет представлен четверкой игроков: Дамир AXZCER Омаров, Бакытжан PUNCHER Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай и Арман PSIX Чамани.

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