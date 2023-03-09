Доллар еще подрос на торгах 9 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,12 тенге, поднявшись на 2,59 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 63,12 тенге (+0,08) в 12:00 по времени Алматы.



Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 467,34 тенге, рубля – 5,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-447 тенге, евро – по 467-472 тенге, российские рубли – по 5,65-5,9 тенге.

По состоянию на 9 марта, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на символические 0,02%, до 82,68 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 76,67 доллара.

