Илья Ильин выдвинул себя на пост главы Федерации тяжелой атлетики

На пресс-конференции казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин объявил, что подал свою кандидатуру на пост главы Федерации по тяжелой атлетике Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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По словам спортсмена, его юристы уже выяснили, что он имеет полное право подать документы на пост главы Федерации тяжелой атлетики.

"Полное право я имею баллотироваться на пост главы федерации по тяжелой атлетике. Два юриста занимались этим. Полностью проштудировали все правила. Подтвердили, что я имею право. Документы все на сегодня поданы и все в порядке. В правилах говорится, что если человек идет в исполком, в высшее орган управления, это исполком AWV, тогда 25 лет нужно посидеть. Но в региональную я полное право имею подавать документы". Илья Ильин

Тяжелоатлет добавил, что он готов взять на себя эту миссию и выполнить ее. В качестве целей на этой должности у Ильи Ильина - разобраться с проблемами в Федерации и добиться, чтобы казахстанские спортсмены завоевали несколько золотых медалей в Лос-Анджелесе в 2028 году.

25 января на коллегии Министерства культуры и спорта Илья Ильин заявил о проблемах в Федерации тяжелой атлетики. Он отмечал, что уже два года работает в Федерации тяжелой атлетики в качестве спортивного менеджера и знает ситуацию не понаслышке.