Железнодорожную компанию оштрафовали на 485 млн тенге

В Атырауской области оштрафовали железнодорожную компанию ТОО "РТИ-АНПЗ". Ее обвинили в злоупотреблении монопольным положением в установлении, поддержании монопольно высоких цен, сообщает Zakon.kz.

В частности, по договорам на подачу и уборку вагонов, а также по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту.



"На основании представления Атырауской транспортной прокуратуры, Департаментом возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ТОО "РТИ-АНПЗ", - говорится в сообщении АЗРК.

ТОО "РТИ-АНПЗ" привлекли к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму 485 млн тенге, который оплачен в пользу государства в полном объеме.

6 марта товарная биржа "Астана" оштрафована на 258 тыс. тенге. 1 марта было возбуждено дело об административном правонарушении.

