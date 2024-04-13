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Национальный центр экспертизы и сертификации оштрафован почти на 600 млн тенге

Национальный центр экспертизы и сертификации оштрафовали, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 10:26 Фото: pexels
АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" оштрафовано на 592,7 миллиона тенге за злоупотребление монопольным положением, сообщает Zakon.kz.

По результатам расследований, проведенных Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астане, АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НЦЭС), организация, предоставляющая услуги в области метрологии и сертификации, привлечена к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

"Компания была признана виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги метрологии (поверка и калибровка средств измерений) за период с января 2020 по декабрь 2021 года и услуг по подтверждению соответствия товаров (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) за период с января 2021 года по август 2022 года".Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 

Расследование Департамента выявило, что НЦЭС включало в себестоимость услуг затраты, не связанные непосредственно с их предоставлением, что привело к необоснованному повышению цен. Департаментом по Астане возбуждены административные дела в отношении НЦЭС, материалы дела переданы в суд.

Отмечается, что в результате Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны наложил на НЦЭС штрафы: 370,3 миллиона тенге – за услуги в сфере метрологии и 222,5 миллиона тенге – за услуги по подтверждению соответствия товаров.

Общая сумма штрафа составила 592,7 миллиона тенге, которая была оплачена в полном объеме.

Ранее хищения на 14 млрд тенге в сфере образования выявило Агентство по противодействию коррупции.

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