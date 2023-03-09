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Токаев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ

встреча с президентом Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал со 100-летним ветераном Великой Отечественной войны Иваном Гапичем и с 96-летним краеведом Жайсаном Акбаем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев посетил дом Гапича и поздравил его с юбилеем. Глава государства отметил, что жизненный путь ветерана – это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма.

"Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста, тем более Вы участник Великой Отечественной войны. Мы с большим уважением относимся к тем, кто прошел через фронт, через дороги войны. После войны Вы работали в органах прокуратуры и внесли очень большой вклад в укрепление и развитие нашего государства. Выражаю Вам мою благодарность", – сказал президент.

Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. Он принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. В послевоенные годы Иван Гапич работал в органах прокуратуры в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

встреча с президентом

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с 96-летним местным краеведом, деятелем культуры Жайсаном Акбаем.

"Ваш долгий трудовой путь может служить образцом для многих людей. Вы работали по партийной линии, в государственных органах. Внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Желаю крепкого здоровья Вам и благополучия Вашей семье", – отметил глава государства.

Жайсан Акбай долгие годы проработал в сфере образования и культуры Западно-Казахстанской области. Он также известен своей краеведческой деятельностью в регионе.

Ветеран войны Иван Гапич и ветеран труда Жайсан Акбай поблагодарили Президента за внимание и поддержку.

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