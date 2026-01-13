#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы ветерана ВОВ поздравили со 100-летним юбилеем

Ветеран ВОВ, юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 20:34 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы военнослужащие Департамента по делам обороны и Управления по делам обороны Бостандыкского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Назаровича Попова со 100-летием, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие посетили юбиляра по месту жительства, вручили ему поздравительный адрес от министра обороны и памятные подарки.

Анатолий Назарович Попов в годы войны проходил службу в роте связи. Он воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта, принимал участие в освобождении Прибалтики, а в 1945 году участвовал в боевых действиях под Ригой. Ветеран награжден медалями "За освобождение Риги", "За победу над Германией", а также юбилейными наградами.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После окончания войны Анатолий Назарович окончил Саратовское военно-медицинское училище и продолжил службу фельдшером в Германии. Вернувшись в Алматы, до выхода на пенсию работал фельдшером санитарно-эпидемиологической службы.

Несмотря на почтенный возраст, слабое зрение и слух, ветеран с теплотой принял поздравления. У Анатолия Назаровича – дочь, четыре внука и семь правнуков.

От имени семьи слова благодарности выразила дочь ветерана Наталья Косолапова. По ее словам, внимание и забота со стороны военного ведомства имеют большое значение для всей семьи.

Ранее стало известно, что последний ветеран ВОВ в СКО Федор Щеглов скончался за несколько дней до 99-летия.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
