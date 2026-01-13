В Алматы ветерана ВОВ поздравили со 100-летним юбилеем
Военнослужащие посетили юбиляра по месту жительства, вручили ему поздравительный адрес от министра обороны и памятные подарки.
Анатолий Назарович Попов в годы войны проходил службу в роте связи. Он воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта, принимал участие в освобождении Прибалтики, а в 1945 году участвовал в боевых действиях под Ригой. Ветеран награжден медалями "За освобождение Риги", "За победу над Германией", а также юбилейными наградами.
После окончания войны Анатолий Назарович окончил Саратовское военно-медицинское училище и продолжил службу фельдшером в Германии. Вернувшись в Алматы, до выхода на пенсию работал фельдшером санитарно-эпидемиологической службы.
Несмотря на почтенный возраст, слабое зрение и слух, ветеран с теплотой принял поздравления. У Анатолия Назаровича – дочь, четыре внука и семь правнуков.
От имени семьи слова благодарности выразила дочь ветерана Наталья Косолапова. По ее словам, внимание и забота со стороны военного ведомства имеют большое значение для всей семьи.
