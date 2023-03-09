Партия "Ауыл" проводит агитационную работу в самых отдаленных селах страны

Кандидаты в депутаты от партии "Ауыл" в Мажилис Парламента РК и маслихаты различного уровня, а также активисты и члены партии посещают самые отдаленные населенные пункты по всей стране и проводят встречи с населением, сообщает Zakon.kz.

В одном из таких сел побывал заслуженный артист РК, член партии "Ауыл" Акжол Меирбеков, который рассказал о мероприятии.



"Я встретился с жителями одного из отдаленных сел страны – села Туйык Кегенского района Алматинской области и провел агитационную работу по разъяснению предвыборной программы партии "Ауыл". В ходе встречи с населением я выслушал их проблемы и предложения. Мы проделали большую работу. На мероприятиях население выражает поддержку партии "Ауыл". Я горжусь тем, что являюсь членом этой партии. "Ауыл" төрге шықсын!", - сказал Акжол Мейрбеков.

Также по его словам, партия "Ауыл" является единственной партией, которая проводит агитационную работу в самых отдаленных, приграничных селах страны. С начала агитационного периода партия "Ауыл" посетила все отдаленные аулы.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"

Напомним, поддержку партии "Ауыл" выразили общественные деятели, артисты, писатели и поэты.



"Ауыл – наша золотая колыбель. Мы все выходцы из аулов. Что значит ауыл для казахов? Самое главное, ауыл – это демография. Ауыл – кормилец. Ауыл – национальные традиции. Партии "Ауыл" нужно поднимать важные вопросы в Мажилисе. Всем партиям, и "Аманат", и "Акжол" нужно поддерживать "Ауыл". Ведь все мы из аула. Город не может прокормить население, это под силу только аулам", - отметил писатель, драматург, лауреат государственной премии, кавалер ордена "Құрмет" Дулат Исабеков.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"

Писатель Бексултан Нуржекеев выразил поддержку партии "Ауыл" и призвал сельских акимов проголосовать за партию.



"В настоящее время на селе не решается много проблем. Среди них: языковые проблемы, питьевая вода, пастбища, продажа скота. В Парламенте должны быть люди, знающие проблемы аулов. Сельские и районные акимы должны состоять в партии "Ауыл", а не в другой партии, и голосовать за эту партию на выборах", – сказал писатель.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"

Известный актер, директор юмористического театра "Шаншар" Уалибек Абдраимов заявил, что поддерживает партию "Ауыл" и проголосует за нее на выборах.



"Я поддерживаю партию "Ауыл" и проголосую за нее на выборах. Я уверен, что в этот раз партия пройдет в Мажилис и примет меры, направленные на развитие села", - сказал актер.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"





Поэт, журналист Меирхан Акдаулетулы также призвал народ поддержать партию "Ауыл".

"Нужно создать такие условия, чтобы люди ездили в аулы сами с интересом и удовольствием. Хочу пожелать партии "Ауыл" поддержку народа, чтобы в Мажилис прошло больше кандидатов от партии", – сказал поэт.

Следует отметить, в Мажилисе Парламента партия "Ауыл" будет инициировать существенное сокращение разницы в качестве услуг между селом и городом в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта. В предвыборной программе партии "Ауыл" освещены вопросы применения комплексного и системного подхода в вопросах восстановления и развития инфраструктуры, увеличения газификации и обеспечения качественным интернетом сельских населенных пунктов.