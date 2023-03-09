В Мангистау двух мужчин подозревают в обустройстве дома наркоогорода

Двух жителей Мангистау задержали 6 марта в одном из домов 22-го микрорайона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба ДП региона, в ходе обыска было изъято 17 кустов, похожих на наркотические средства, два осветительных прибора и удобрение.



"Задержаны 31-летний и 41-летний подозреваемые", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по ч. 2 ст. 300 УК РК.

Ранее официанта и администратора караоке-клуба в Алматы задержали по подозрению в продаже наркотиков.

