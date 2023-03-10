Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре

"Мусорная проблема" в селе не решается уже много лет. Жители Кемертогана говорят, что устали жаловаться, их никто не слышит. Власти отмахиваются от вопросов сельчан, а они бояться за свое здоровье, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала "Астана" в селе горы отходов соседствуют рядом с жилыми домами, повсюду тошнотворный запах, мусор выкидывают прямо на дорогу, а все из-за того, что нет мусорных контейнеров.

"По всему Кемертогану нет ни одного мусорного контейнера. Вот человек идет, в руках напиток. Куда ему девать потом эту бутылку? Были бы баки, люди бы туда выбрасывали. А так выбрасывают прямо на дорогу. Один бросил, второй... Люди вешали возле дома специальные мешки для мусора. Но их собаки все равно разбрасывают" житель села Алмас Нуртазин

На жалобы местные власти не реагируют говорят люди. Не обращают внимания и на другие проблемы села. А их немало. И самая основная – разбитые дороги. Все приходится делать за свой счет жалуются алматинцы. Так, самостоятельно кемертоганцы говорят, что проложили асфальт, провели свет, газ и воду.

Но в акимате Иргелинского сельского округа заверили, что уборку отходов проводят регулярно. Якобы сейчас мусор стал заметен из-за растаявшего снега.

"У нас проводятся субботники, поэтому мусор убираем, все вычищаем. Что касается стихийной свалки в логу, то это территория частная. Сейчас местные полицейские инспекторы проводят разъяснительные беседы с хозяином дома. На него будет наложен штраф, а мусор будет вывезен". зам.акима сельского округа Омиржан Абсаматов

Помочь решить мусорную проблему в селе должно и население говорят чиновники. Они призывают сельчан быть культурнее и не разбрасывать свои отходы. Обещают власти решить и вопрос с дорогами. Говорят, на ремонт уже даже выделены деньги.



