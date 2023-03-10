Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя

В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя Фото: pixabay
Постановлением Правительства профессиональный праздник педагогов – День учителя будет отмечаться в Казахстане 5 октября, сообщает Zakon.kz

Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

День учителя – это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.

По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Читайте также

Искусственный интеллект обеспечит безопасность в школах Казахстана

Более 60 млн тенге получил необоснованно подрядчик при строительстве школы в ЗКО

Казахстанские школьники получили грант на 550 тыс. долларов от Microsoft

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
У трех казахстанцев изъяли 342 000 долларов и 7 млн тенге, организовавших криптообменный пункт
342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления