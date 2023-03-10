В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя

Постановлением Правительства профессиональный праздник педагогов – День учителя будет отмечаться в Казахстане 5 октября, сообщает Zakon.kz

Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

День учителя – это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.

По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.