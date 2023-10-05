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В Казахстане отмечают День учителя

школа Фото: Zakon.kz
5 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник педагогов. К слову, День учителя в нашей стране отмечается в эту дату впервые, сообщает Zakon.kz.

По данным Минпросвещения РК, сейчас в школах Казахстана трудятся 340 958 учителей. Из них 274 310 – женщины, 66 648 – мужчины. У 39 254 педагогов стаж – более 30 лет.

Учителей технического и профессионального образования в стране заметно меньше – 36 315 человек. Женщин учителей в стране больше. По соотношению с педагогами-мужчинами перевес более чем в два раза (24 455 против 11 860 мужчин).

Учителей технического и профессионального образования в стране заметно меньше – 36 315 человек. Среди них гендерный разрыв не столь бросается в глаза, хотя женщин все равно больше (24 455 против 11 860 мужчин).

По данным профильного ведомства, в этот день в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей из всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовым опытом и международными практиками.

10 марта 2023 года стало известно, что в Казахстане изменили дату празднования Дня учителя. Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Постановлением правительства празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

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