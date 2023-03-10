Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта

Пятница, 10 марта, для всех знаков зодиака обещает быть продуктивной. Сегодня у многих откроется скрытый потенциал, а кто-то начнет борьбу со страхами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", новые сутки убывающей Луны благоприятны для творческих начинаний и достижения гармонии с собой.

"Наступил период напряженной работы, пора выходить из зимней спячки", – считают астрологи.

Овен

Некоторые уверены, что планета вертится именно вокруг них. В последнее время Овны стали входить в число таких людей, однако эта тактика только погубит их.

Обратите внимание на окружающих, вероятно, вы нечестно поступаете по отношению к ним. Стоит достичь гармонии с собой, но не уходить в сторону нарциссизма.

Космический совет: не зацикливайтесь на себе – это отталкивает окружающих.

Телец

У каждого человека есть страхи, однако никто не отменял борьбу с ними.

Погружение в темноту собственных тревог замедлит вас и заставит стоять на месте. Звезды советуют представителям этого знака зодиака не зацикливаться на плохом и поверить в лучшее. Найдите себе занятие по душе, пора избавляться от комплексов.

Космический совет: не бегите от своих страхов, пора исполнять мечты.

Близнецы

Сначала Близнецы взяли слишком много на свои плечи, воодушевившись амбициями. Теперь же они ощутили, что груз ответственности слишком велик и спустились с небес на землю.

Сейчас вы приняли позицию капризного ребенка и не хотите расхлебывать кашу, которую сами заварили. Увы, придется напрячься и выполнить свои обещания, а также усвоить важный урок.

Космический совет: никто не решит проблемы за вас – пора действовать.

Рак

Лень, праздность и апатия – вот что характеризует представителей водной стихии на сегодня.

Кажется, что вы впали в зимнюю спячку и не хотите просыпаться. Звезды предупреждают: уже наступила весна – время обновления, перезагрузки. Стоит перестать бездельничать – возьмите ситуацию в свои руки.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Лев

Что случилось с гордыми и могучими Львами?

Вы вдруг превратились в комочек комплексов, выпустили иголки и никого к себе не подпускаете. Стоит увидеть свою красоту, набраться уверенности и отказаться от самобичевания. Вы потрясающие, нельзя забывать об этом!

Космический совет: почувствуйте свою силу, хватит прятаться в углу своих сомнений.

Дева

Любовь, страсть и неукротимое желание – вот что на уме у представителей земной стихии сегодня.

Так почему бы не утолить любовный аппетит? Сходите на свидание или устройте романтический вечер с партнером. Пора пустить любовь в свою жизнь и развеяться.

Космический совет: пришло время для романтики, порадуйте своих любимых.

Весы

Столько мыслей, желаний и идей царит в голове у Весов.

Правда, как только дело доходит до реализации, вы сдуваетесь, словно резиновый шарик. А вдруг не получится? А если все прогорит? Слишком много "вдруг" и "если", звезды советуют отставить сомнения. Не бойтесь ошибаться, иначе не найдете свое счастье.

Космический совет: хватит пугаться неизвестности, не бойтесь рисковать.

Скорпион

Часто Скорпионы хотят самостоятельности, сами принимают решения, сами избавляются от последствий ошибок.

Правда, подобная "изоляция" чревата одиночеством, которое начнет съедать изнутри. Вовсе не стыдно просить совета у тех, кто по-настоящему вас любит.

Космический совет: нельзя забывать о своих близких, примите их помощь.

Стрелец

Представители этого знака зодиака в последнее время часто идут на поводу своих желаний.

Если вы решили, то ничто вас не остановит. Подобная схема негативно отражается на финансовом состоянии и несет за собой много проблем. Пора остепениться и научиться планировать свои расходы.

Космический совет: научитесь грамотно обращаться с деньгами.

Козерог

Звезды послали Козерогам великолепный шанс на быстрое исполнение долгожданной мечты. Правда, следует постараться, чтобы заметить его среди прочих предложений.

Изучите предоставленные вам возможности, внимательно слушайте людей вокруг. Если быть на чеку, то получится сорвать куш.

Космический совет: фортуна улыбается вам, не упустите свой шанс.

Водолей

В последнее время Водолеи словно ударились в детство.

Вы плывете по течению, растрачивая ресурсы на простые удовольствия. Ваша инфантильность грозит очень печальными последствиями. Пора становиться серьезнее и перестать валять дурака. Возможно, вы стали терять ответственную часть себя, не допустите полной потери с реальностью.

Космический совет: пора задуматься о будущем, не тратьте время впустую.

Рыбы

Самое время заняться любимыми делами. Звезды послали Рыбам творческий полет мысли.

Если ваша профессия связана с искусством, то появился шанс на повышение в должности. Также звезды рекомендуют уделить время хобби или сделать что-то креативное, не совсем типичное для вас.

Космический совет: вдохновение пришло к вам, начните творить.

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