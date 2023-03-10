В Казахстане снизят размер годовой ставки вознаграждения для потребительских кредитов

Агентство по развитию и регулированию финансового рынка подготовило проект постановления, которым вносятся изменения в предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается утвердить предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения:



по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, – 44% по беззалоговым банковским займам (в настоящее время ставка составляет 56%); 40% по банковским займам, обеспеченным залогом(без изменений); 25% по ипотечным жилищным займам (без изменений);

по беззалоговым банковским займам (в настоящее время ставка составляет 56%); 40% по банковским займам, обеспеченным залогом(без изменений); 25% по ипотечным жилищным займам (без изменений); по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 44% (56% в настоящее время).

Указывается, что на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения или введения новых комиссий и иных платежей в связи с выдачей и обслуживанием банковского займа годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, утвержденный настоящим пунктом.

Как следует из пояснительной записки, проект постановления разработан в целях снижения годовой эффективной ставки вознаграждения для беззалоговых потребительских кредитов с 56% до 44%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 29 марта.