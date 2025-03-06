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Финансы

В Казахстане снизят размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 12:42 Фото: freepik
Подготовлен проект совместного постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка, которым вносится изменение в предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается снижение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25 до 20%.

Как поясняется, изменение вносится с целью повышения доступности ипотечных жилищных займов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.

Ранее мы рассказали, что подразделение информационной безопасности появится в банках.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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