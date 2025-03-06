В Казахстане снизят размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам

Подготовлен проект совместного постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка, которым вносится изменение в предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается снижение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25 до 20%.

Как поясняется, изменение вносится с целью повышения доступности ипотечных жилищных займов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.

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