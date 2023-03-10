Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 10 марта 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,12 тенге, евро – 465,6 тенге, рубля – 5,82 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 476 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,95 тенге Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,78 тенге. Читайте также Объем валютных активов Нацфонда Казахстана снизился на 300 млн долларов Нацбанк дал прогноз на март по валютному рынку В Нацбанке назвали два фактора укрепления тенге в феврале

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