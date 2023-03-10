Цены на нефть снизились из-за прогнозов по экономике Китая

Осторожность китайских властей относительно роста в 2023 году экономики своей страны повлияла на снижение стоимости барреля нефти марки Brent до 82 долларов, сообщает Zakon.kz. Чем это обернется для Казахстана?

Китай "рулит"

Цена барреля нефти эталонной марки Brent упала на этой неделе. В понедельник, 6 марта, бочка торговалась за 86,18 доллара, а уже в четверг, 9 марта, трейдеры просили за нее 82,69 доллара. Причиной снижения стали прогнозы правительства Китая по экономическому росту страны в 2023 году.

Фото: investing.com

Премьер государственного совета Ли Кэцян проинформировал на сессии Всекитайского собрания народных представителей, что на этот год власти планируют достигнуть экономического роста в 5%. По словам аналитиков, это исторический минимум для Поднебесной за последние 20 лет.



"Такими медленными темпами, как сейчас, Китай не рос очень давно. Даже во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов экономика КНР увеличивалась ежегодно на 7-8%", – сообщил финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

По его мнению, низкие темпы роста связаны с тем, что страна достаточно долго жила в условиях антиковидных ограничений.

"Весь мир начал открываться в 2021 году, практически забыв в 2022 году про COVID-19. Китай же все это время переходил из одного карантина в другой, что и наложило ограничения на деловую активность, сильно ударив по экономическому росту", – объяснил эксперт.

Соответственно, для слабо растущей экономики не нужно слишком много энергии, а значит, и больших объемов нефти, что повлияло на нынешние котировки "черного золота".

Согласен с Арманом Бейсембаевым и директор ТОО "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

"Текущее снижение цены на нефть обосновано прогнозом роста экономики Китая. Рынки ожидали более высоких темпов, и когда эти ожидания не оправдались, были скорректированы прогнозы спроса на нефть", – отметил эксперт.

Между тем повлияли на стоимость энергоносителей и слабые данные по торговле из Китая, согласно которым импорт в Поднебесной оказался ниже ожиданий экспертов, уменьшившись за два месяца нынешнего года на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.

Другие факторы

Отмечают эксперты и влияние на нефтяные котировки других факторов. В их числе недавнее решение Саудовской Аравии повысить отпускные цены на апрель на 50 центов.

"Повышение цен Саудовской Аравией оказало двоякое влияние на котировки. С одной стороны, это может оттолкнуть покупателей от саудовцев в сторону российских экспортеров, готовых продавать вообще по любой цене, и таким образом понизить стоимость энергоносителей. С другой стороны, повышение отпускных цен демонстрирует рынку уверенность саудовцев в устойчивости спроса на нефть, а раз они не боятся повышать ее стоимость, значит, от покупателей отбоя не будет", – заявил Мурат Кастаев.

По его словам, трейдеры и дальше будут пристально следить за отпускными ценами на саудовскую нефть, учитывая, что сегодня у Саудовской Аравии наибольшее влияние на рынок.

В свою очередь надавили на котировки и данные о коммерческих запасах нефти в Штатах. По информации Министерства энергетики США, эти запасы за неделю снизились на 1,7 млн баррелей при том, что аналитики, наоборот, ожидали роста. А добыча "черного золота" в стране за неделю уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в день.

Повлиял на рынок и комментарий руководителя ФРС США Джерома Пауэлла, отметившего, что регулятор будет и дальше увеличивать учетную ставку для борьбы с инфляцией. Между тем проведение жесткой монетарной политики может поспособствовать рецессии и снижению покупательской способности, в том числе в отношении нефти.

"Помимо геополитической повестки серьезным моментом, способствующим падению нефтяных цен, стала политика ФРС США. Если организация продолжит повышение ставок, то это повлечет за собой укрепление доллара США и снижение стоимости сырья, номинированного в американской валюте", – подчеркнул Мурат Кастаев.

Говоря о геополитических факторах, влияющих на нефтяные котировки, эксперт отметил планируемый Западом в этом месяце пересмотр потолка цен на российские энергоносители. Если потолок цен будет снижен, это окажет понижающий эффект на котировки. Такие крупные покупатели, как Китай и Индия, будут торговаться с поставщиками, зная, что могут приобрести российскую нефть по дешевке. Это побудит другие нефтедобывающие страны тоже идти на снижение цены.

Казахстану комфортно

Между тем, нынешняя ситуация на рынке нефти в целом благоприятна для Казахстана, государственный бюджет которого запланирован, исходя из среднегодовой цены нефти в 85 долларов.

"Наш сорт KEBCO торгуется со скидкой в 3 доллара к цене Brent и продается сейчас примерно по 80 долларов за баррель. Это хороший для Казахстана уровень цен", – сказал Мурат Кастаев.

Эксперт прогнозирует, что в случае снижения стоимости "черного золота" государство может пойти на снижение тенге относительно доллара, либо увеличить трансферты из Национального фонда. Однако в сегодняшней ситуации оснований для значительного снижения нефтяных котировок пока нет.

Это мнение разделяет и Арман Бейсембаев, также считающий, что нынешняя цена на нефть Казахстан устраивает.

"Мы видим, что в Нацфонд денег поступает больше, чем оттуда вытаскивается. В страну идет хорошая валютная выручка, что мы наблюдаем по курсу тенге, который сильно укрепился. Это все результат высокий цены на нефть", – отметил аналитик.

К слову, на днях глава Минэнерго РК Болат Акчулаков сказал, что для Астаны является справедливой цена на нефть, начиная от 65 долларов за баррель. По словам Армана Бейсембаева, скорее всего, имелась в виду точка рентабельности добычи нефти, при которой Казахстан может чувствовать себя комфортно.

"Вообще у казахстанской нефти очень высокая точка рентабельности. У тех же саудовцев она составляет около 10 долларов за баррель, все потому, что там небольшая глубина залегания нефти в отличии от Казахстана. Условно говоря, мы на добычу одного барреля тратим 65 долларов, поэтому нам нужно, чтобы нефть была дороже этого порога. Я лично так воспринял слова министра", – сообщил аналитик.