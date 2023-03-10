Цены на нефть снизились из-за прогнозов по экономике Китая
Китай "рулит"
Цена барреля нефти эталонной марки Brent упала на этой неделе. В понедельник, 6 марта, бочка торговалась за 86,18 доллара, а уже в четверг, 9 марта, трейдеры просили за нее 82,69 доллара. Причиной снижения стали прогнозы правительства Китая по экономическому росту страны в 2023 году.
Фото: investing.com
Премьер государственного совета Ли Кэцян проинформировал на сессии Всекитайского собрания народных представителей, что на этот год власти планируют достигнуть экономического роста в 5%. По словам аналитиков, это исторический минимум для Поднебесной за последние 20 лет.
"Такими медленными темпами, как сейчас, Китай не рос очень давно. Даже во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов экономика КНР увеличивалась ежегодно на 7-8%", – сообщил финансовый аналитик Арман Бейсембаев.
По его мнению, низкие темпы роста связаны с тем, что страна достаточно долго жила в условиях антиковидных ограничений.
"Весь мир начал открываться в 2021 году, практически забыв в 2022 году про COVID-19. Китай же все это время переходил из одного карантина в другой, что и наложило ограничения на деловую активность, сильно ударив по экономическому росту", – объяснил эксперт.
Соответственно, для слабо растущей экономики не нужно слишком много энергии, а значит, и больших объемов нефти, что повлияло на нынешние котировки "черного золота".
Согласен с Арманом Бейсембаевым и директор ТОО "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.
"Текущее снижение цены на нефть обосновано прогнозом роста экономики Китая. Рынки ожидали более высоких темпов, и когда эти ожидания не оправдались, были скорректированы прогнозы спроса на нефть", – отметил эксперт.
Между тем повлияли на стоимость энергоносителей и слабые данные по торговле из Китая, согласно которым импорт в Поднебесной оказался ниже ожиданий экспертов, уменьшившись за два месяца нынешнего года на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.
Другие факторы
Отмечают эксперты и влияние на нефтяные котировки других факторов. В их числе недавнее решение Саудовской Аравии повысить отпускные цены на апрель на 50 центов.
"Повышение цен Саудовской Аравией оказало двоякое влияние на котировки. С одной стороны, это может оттолкнуть покупателей от саудовцев в сторону российских экспортеров, готовых продавать вообще по любой цене, и таким образом понизить стоимость энергоносителей. С другой стороны, повышение отпускных цен демонстрирует рынку уверенность саудовцев в устойчивости спроса на нефть, а раз они не боятся повышать ее стоимость, значит, от покупателей отбоя не будет", – заявил Мурат Кастаев.
По его словам, трейдеры и дальше будут пристально следить за отпускными ценами на саудовскую нефть, учитывая, что сегодня у Саудовской Аравии наибольшее влияние на рынок.
В свою очередь надавили на котировки и данные о коммерческих запасах нефти в Штатах. По информации Министерства энергетики США, эти запасы за неделю снизились на 1,7 млн баррелей при том, что аналитики, наоборот, ожидали роста. А добыча "черного золота" в стране за неделю уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в день.
Повлиял на рынок и комментарий руководителя ФРС США Джерома Пауэлла, отметившего, что регулятор будет и дальше увеличивать учетную ставку для борьбы с инфляцией. Между тем проведение жесткой монетарной политики может поспособствовать рецессии и снижению покупательской способности, в том числе в отношении нефти.
"Помимо геополитической повестки серьезным моментом, способствующим падению нефтяных цен, стала политика ФРС США. Если организация продолжит повышение ставок, то это повлечет за собой укрепление доллара США и снижение стоимости сырья, номинированного в американской валюте", – подчеркнул Мурат Кастаев.
Говоря о геополитических факторах, влияющих на нефтяные котировки, эксперт отметил планируемый Западом в этом месяце пересмотр потолка цен на российские энергоносители. Если потолок цен будет снижен, это окажет понижающий эффект на котировки. Такие крупные покупатели, как Китай и Индия, будут торговаться с поставщиками, зная, что могут приобрести российскую нефть по дешевке. Это побудит другие нефтедобывающие страны тоже идти на снижение цены.
Казахстану комфортно
Между тем, нынешняя ситуация на рынке нефти в целом благоприятна для Казахстана, государственный бюджет которого запланирован, исходя из среднегодовой цены нефти в 85 долларов.
"Наш сорт KEBCO торгуется со скидкой в 3 доллара к цене Brent и продается сейчас примерно по 80 долларов за баррель. Это хороший для Казахстана уровень цен", – сказал Мурат Кастаев.
Эксперт прогнозирует, что в случае снижения стоимости "черного золота" государство может пойти на снижение тенге относительно доллара, либо увеличить трансферты из Национального фонда. Однако в сегодняшней ситуации оснований для значительного снижения нефтяных котировок пока нет.
Это мнение разделяет и Арман Бейсембаев, также считающий, что нынешняя цена на нефть Казахстан устраивает.
"Мы видим, что в Нацфонд денег поступает больше, чем оттуда вытаскивается. В страну идет хорошая валютная выручка, что мы наблюдаем по курсу тенге, который сильно укрепился. Это все результат высокий цены на нефть", – отметил аналитик.
К слову, на днях глава Минэнерго РК Болат Акчулаков сказал, что для Астаны является справедливой цена на нефть, начиная от 65 долларов за баррель. По словам Армана Бейсембаева, скорее всего, имелась в виду точка рентабельности добычи нефти, при которой Казахстан может чувствовать себя комфортно.
"Вообще у казахстанской нефти очень высокая точка рентабельности. У тех же саудовцев она составляет около 10 долларов за баррель, все потому, что там небольшая глубина залегания нефти в отличии от Казахстана. Условно говоря, мы на добычу одного барреля тратим 65 долларов, поэтому нам нужно, чтобы нефть была дороже этого порога. Я лично так воспринял слова министра", – сообщил аналитик.