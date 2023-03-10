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Медленно, но верно: цены на продукты продолжают расти

цены Фото: primeminister.kz
За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, в годовом выражении – на 23,6%, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Так, средняя цена на молоко (2,5%) составила 355 тенге за литр. Сахар-песок продавали за 454 тенге за килограмм, рис – 383 тенге за килограмм. 


программа

Фото: Instagram/statgov.kz

На сегодняшний день в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен происходит во всех областях и городах. 

кефир

Фото: Instagram/statgov.kz


Цены на продукты питания не снижаются, хотя есть исключения. Ситуацию в городах изучали корреспонденты Zakon.kz.

9 марта аким Алматы Ерболат Досаев пообещал проследить за ценами на продукты в межсезонье. Градоначальник отметил, что многие фрукты Казахстан импортирует, а овощей собственного производства не хватает.


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