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Казахстанская компания выплатила первую компенсацию пострадавшим от землетрясения в Турции

Казахстанская компания выплатила первую компенсацию пострадавшим от землетрясения в Турции Фото: пресс-служба МЧС РК
Казахстанская страховая компания "Евразия" выплатила первые 132 млн тенге за ущерб в результате серии разрушительных землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции в начале февраля.
"Это первая документально подтвержденная заявка на перестраховочную выплату с турецкой стороны. Выплаты будут продолжаться в течение нескольких месяцев по мере поступления пакета выплатных документов от страховщиков Турции. По предварительным данным, ожидаемая доля компании может составить более 10 млн долларов".

По словам исполнительного директора Нурмухамеда Тульбаева, последствия турецкого землетрясения оказались невероятно разрушительными. Он утончил, что по заявленным убыткам деньги поступают пострадавшим максимально оперативно.

В Турции действует национальная программа обязательного страхования жилой недвижимости от землетрясений TCIP, в рамках которой домохозяйства осуществляют ежегодные платежи в размере около $15 для приобретения полиса на случай землетрясения. Однако в пострадавших провинциях данной программой охвачено только около 50%, или чуть более 1 млн домохозяйств.

При этом подобной обязательной программы страхования от землетрясений в Казахстане нет.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Число жертв превысило 46,1 тыс.

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