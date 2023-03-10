Какую налоговую отчетность нужно представить до 31 марта

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В срок не позднее 31 марта 2023 года необходимо представить ряд налоговых форм по итогам отчетного периода за 2022 год. Об этом напоминают в ИС "Параграф", сообщает Zakon.kz.

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