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Какую налоговую отчетность нужно представить до 31 марта

налоговую отчетность нужно представить до 31 марта Фото: pexels
В срок не позднее 31 марта 2023 года необходимо представить ряд налоговых форм по итогам отчетного периода за 2022 год. Об этом напоминают в ИС "Параграф", сообщает Zakon.kz.

Так, по итогам 2022 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00);
  • Декларация по корпоративному подоходному налогу (110.00);
  • Декларация по корпоративному подоходному налогу (150.00);
  • Декларация по корпоративному подоходному налогу (180.00);
  • Декларация по индивидуальному подоходному налогу (220.00);
  • Декларация по индивидуальному подоходному налогу (240.00);
  • Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (700.00);
  • Реестр договоров аренды (пользования) (871.00);
  • Декларация по плате за цифровой майнинг (880.00);
  • Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета (912.00);
  • Декларация для плательщиков единого земельного налога (920.00);
  • Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидент (за 4 кв. 2022 года) (101.04).

О том, кто должен представить указанные годовые формы налоговой отчетности, можно посмотреть здесь.

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