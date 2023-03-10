Какую налоговую отчетность нужно представить до 31 марта
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В срок не позднее 31 марта 2023 года необходимо представить ряд налоговых форм по итогам отчетного периода за 2022 год. Об этом напоминают в ИС "Параграф", сообщает Zakon.kz.
Так, по итогам 2022 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
- Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00);
- Декларация по корпоративному подоходному налогу (110.00);
- Декларация по корпоративному подоходному налогу (150.00);
- Декларация по корпоративному подоходному налогу (180.00);
- Декларация по индивидуальному подоходному налогу (220.00);
- Декларация по индивидуальному подоходному налогу (240.00);
- Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (700.00);
- Реестр договоров аренды (пользования) (871.00);
- Декларация по плате за цифровой майнинг (880.00);
- Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета (912.00);
- Декларация для плательщиков единого земельного налога (920.00);
- Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидент (за 4 кв. 2022 года) (101.04).
О том, кто должен представить указанные годовые формы налоговой отчетности, можно посмотреть здесь.
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