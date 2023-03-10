Смаилов проверил на безопасность школьные автобусы в Алматы

Премьер-министр Казахстана прилетел в Алматы и посетил завод Hyundai Trans Almaty, где производят школьные автобусы. Алихан Смаилов лично проверил надежность и безопасность школьного транспорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала премьер-министру заместитель акима Алматы Асем Нусупова, пилотный проект "Школьный автобус" запустили в этом году для 7,7 тыс. детей.

Маршруты автобусов разработаны таким образом, чтобы охватить как можно больше учащихся подвозом до школы.

"Есть специальные остановки для посадки и высадки детей с указанием времени прибытия и отбытия. Остановки оборудованы камерами видеонаблюдения. В качестве сопровождающих выступают педагоги, которые проживают по тому же маршруту", – отметила Асем Нусупова.

Фото: Zakon.kz

По ее словам, в марте Управление городской мобильности планирует поставить 30 школьных автобусов, а остальные 70 – в мае. Всего на эти цели выделено 5,2 млрд тенге.



Директор Hyundai Trans Almaty Адильбек Гаев добавил, что автобусы отвечают всем стандартам технического регламента с увеличенной системой безопасности, благодаря которой авто не разгоняется свыше 60 км/час.

Фото: Zakon.kz

Автобус рассчитан на 38 посадочных мест и два места – для детей с ограниченными возможностями.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов лично убедился, насколько транспорт безопасен для перевозки школьников.



Фото: Zakon.kz

В целом проект позволит разгрузить родителей учащихся, повысить безопасность детей школьного возраста и снизить нагрузку на трафик дорожного движения.



"Таким образом 12 500 детей смогут добираться до своих школ на специальных школьных автобусах", – заключила замакима Алматы Асем Нусупова.

Фото: Zakon.kz

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что автомобилестроительная компания значительно усилила свои позиции на рынке. И правительство приветствует расширение линейки производимой продукции, в частности, школьные автобусы, реанимобили.



"Перед акиматом города глава государства поставил задачу по обеспечению населения комфортным транспортом, снижению нагрузки на экологию, поэтому автомобильное производство имеет важнейшее значение для этих целей и не только для Алматы, но и в целом для Казахстана", – сказал Алихан Смаилов.

Фото: Zakon.kz

Отметим, завод с 2011 года производит автобусы, реанимобили, бортовые грузовики, изотермические и промтоварные фургоны, рефрижераторы, пожарные машины, мусоровозы, водовозы, эвакуаторы и другую пассажирскую, грузовую, специализированную технику для малого, среднего бизнеса и государственных учреждений.



Школьные автобусы завод начал собирать с декабря 2022 года. На сегодня произведено порядка восьми автобусов Golden Dragon.