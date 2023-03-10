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"Зачем так втягивать": фанаты раскритиковали Ольгу Бузову

Ольга Бузова критика фанаты Фото: Instagram/buzova86
Российская телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографии с отдыха на странице в Instagram. Однако пользователи не оценили публикации, сообщает Zakon.kz.

"Жизнь — как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль", — говорится в подписи.

Кроме того, певица обратилась к комментаторам и спросила: "Какая фотка лучше?".

Однако фанаты не смогли определиться:

  • Крайне неудачные фотографии. Неужели сама не видит?
  • Зачем втягивать так живот, чтоб ребра были видны?
  • Недышащая женщина стыдится сама себя.
  • Да что-то все не очень.
  • Первое и предпоследнее фото просто ужасны.
  • Оля, ты сломалась на первой фотке?!
  • Классно живот втягиваешь. Типо никто не заметит.
  • Опять мух ловит.

Нашлись и те, кто оценил выбор купальника и фигуры артистки.

В 2021 году сообщалось, что Бузова может ослепнуть.

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