"Зачем так втягивать": фанаты раскритиковали Ольгу Бузову
Фото: Instagram/buzova86
Российская телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографии с отдыха на странице в Instagram. Однако пользователи не оценили публикации, сообщает Zakon.kz.
"Жизнь — как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль", — говорится в подписи.
Кроме того, певица обратилась к комментаторам и спросила: "Какая фотка лучше?".
Однако фанаты не смогли определиться:
- Крайне неудачные фотографии. Неужели сама не видит?
- Зачем втягивать так живот, чтоб ребра были видны?
- Недышащая женщина стыдится сама себя.
- Да что-то все не очень.
- Первое и предпоследнее фото просто ужасны.
- Оля, ты сломалась на первой фотке?!
- Классно живот втягиваешь. Типо никто не заметит.
- Опять мух ловит.
Нашлись и те, кто оценил выбор купальника и фигуры артистки.
В 2021 году сообщалось, что Бузова может ослепнуть.
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