Василенко о безвизовом режиме с Европой: Мы рассчитываем на взаимность

Замминистра иностранных дел Роман Василенко отметил, что с 2023 года Казахстан возобновил безвизовый режим для граждан Европы и рассчитывает на взаимность в этом вопросе, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в СЦК Роман Василенко отметил, что казахстанский МИД рассчитывает на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для казахстанцев, как это предусматривает Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и Европейским союзом.

"Речь идет об облегчении визового режима. Это подразумевает сокращение стоимости шенгенских виз для казахстанских граждан, сокращение количества документов, которые необходимы для получения такой визы. Как известно, европейская сторона в некоторых случая, от страны к стране это по-разному выглядит ситуация, запрашивает достаточно большое количество документов, и многим нашим гражданам достаточно сложно собрать все эти документы. Также это предусматривает и сокращение сроков рассмотрения виз". Роман Василенко

Он отметил, что одна из статей вышеуказанного соглашения – начало переговоров сторон по облегчению визового режима с тем, чтобы содействовать контактам между людьми и обмену поездками. Сейчас внутренние дискуссии в рамках европейских структур продолжаются, и казахстанский МИД поддерживает это обсуждение.

"Мы поддерживаем дискуссии с европейскими коллегами, с тем чтобы мы смогли все-таки начать такие переговоры с ЕС об облегчении визового режима. В свою очередь Казахстан ввел безвизовые режим для граждан всех государств ЕС в 2017 году, но потом на два года этот режим приостанавливался из-за пандемии. С января 2022 года он вновь возобновлен. Мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны". Роман Василенко

В 2022 году Казахстан подписал Соглашения о взаимном освобождении от визовых требований с Албанией и Андоррой. Аналогичное соглашение имеется с Сербией, также сезонный безвизовый режим применяется к нашим гражданам, направляющимся в Черногорию.

Ранее в СМИ сообщалось, что Казахстан вовсе внесли в некий "черный список" Шенгена. Однако официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заверил, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе.