Узбекистанец, отбывавший наказание в России, погиб в Украине

Житель Элликкалинского района Каракалпакстана, отбывавший тюремный срок в России, погиб в Украине. Он поехал в Украину на строительные работы, и в место, где он находился, попал снаряд, сообщает Zakon.kz.

43-летний гражданин Узбекистана, отбывавший пятилетний тюремный срок в России, погиб в Украине. Его тело было доставлено родным в Элликкалинский район Каракалпакстана 30 января, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.



Мать погибшего рассказала, что мужчину звали Фахриддин. Он рано начал работать, поскольку отец оставил семью. Умел выполнять разные работы, в последнее время работал сварщиком и, по словам матери, неплохо зарабатывал.

Много лет назад по приглашению друзей поехал работать в Москву. Периодически приезжал домой. В 2008 году женился, у семьи есть дочь. Когда ей был год, Фахриддин с женой оставили дочь на попечение бабушке и поехали вместе работать в Россию.

Позже из-за болезни почек у Фахриддина они вернулись на родину. В 2019 году он снова поехал в Москву. По словам матери, он время от времени отправлял деньги на ремонт дома.

В декабре того же года из-за конфликта с рабочими из другой страны мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Он регулярно звонил родным, но в конце прошлого года с ним пропала связь, и они два-три месяца не знали, что с ним. В январе им сообщили, что Фахриддин погиб, сообщает Газета.uz.

Его сестренка, которая работает в России, рассказала, что он сообщил ей об отправке в Украину. Мужчина рассказал, что едет по договору поработать пару месяцев, и просил не говорить об этом матери. В марте он собирался вернуться в Узбекистан. Родные не знают, он был отправлен в Украину по своей воле или под принуждением.

По словам знакомых Фахриддина, в место, где он работал, попал снаряд. Его братишка рассказал, что тело было сильно повреждено, его невозможно было узнать. Он опознал брата только по шраму на затылке.