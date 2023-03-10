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В Казахстане двоечникам и прогульщикам будут помогать по-новому

В Казахстане двоечникам и прогульщикам будут помогать по-новому Фото: primeminister.kz
По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана, разработаны и утверждены методические рекомендации по ведению внутришкольного учета для организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Минпросвещения, они рекомендованы для детей, требующих повышенного внимания и оказания помощи со стороны организаций образования.

"Внутришкольным учетом будут охвачены обучающиеся с низкой успеваемостью, систематически пропускающие занятия, нарушающие Устав школы и Правила внутреннего распорядка".Пресс-служба Минпросвещения РК

Как отметила заместитель председателя комитета Юлия Овечкина, внутришкольный учет поможет своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом внимании и комплексной поддержке.

"На сегодняшний день всеми школами уже ведется внутришкольный учет. В целях формирования единого подхода к ведению внутришкольного учета нами были разработаны соответствующие методические рекомендации. Теперь каждому ребенку, состоящему на внутришкольном учете, будет оказана всесторонняя помощь, которая включает в себя организацию дополнительных занятий, раскрытие творческого, спортивного потенциалов ребенка, оказание социальной и психолого-педагогической поддержки", – поделилась Юлия Овечкина.

По ее словам, решение по включению школьников на внутришкольный учет принимается Советом профилактики организации образования.

"Внутришкольный учет не влечет правовых последствий, выходящих за рамки организации образования. Его главное предназначение – оказание ребенку индивидуальной социальной и психолого-педагогической помощи, а также профилактика правонарушений".Пресс-служба Минпросвещения РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили дату празднования Дня учителя. Постановлением правительства профессиональный праздник педагогов будет отмечаться 5 октября.

Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

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