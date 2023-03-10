Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Создать "Аграрный банк" и освободить аграриев от налогов обещает партия "Ауыл"

Создать "Аграрный банк" и освободить от налогов аграриев Фото: ауыл
Зампредседателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на дебатах в эфире телеканала КТК прокомментировал вопрос о том, как их партия может улучшить жизнь простых казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жигули Дайрабаев сообщил, что партия "Ауыл" представляет программу по полному социально-экономическому реформированию страны, и готов его реализовать.

"Партия "Ауыл" предлагает провести ревизию сел. Мы примем закон "О продовольственной безопасности". Должны быть проведены реформы по формированию аграрно-индустриальной страны. За счет бюджета будет проведена кредитная амнистия всех аграриев. Решим вопрос создания "Аграрного банка", на который никто не решался до этого. Мы исключим налоги для всех сельхозтоваропроизводи-телей". Жигули Дайрабаев

Он также добавил, что они за создание благоприятных условий жизни в селах. А для этого, по его словам, нужно развивать инфраструктуру сел.

Обещает он и улучшить положение сельских женщин.

Читайте также

Эффективное и ответственное правительство обещает казахстанцам партия Amanat

Сарым: Коррупция не является "родимым пятном" и изобретением Казахстана

Это капля в море для государства - партия "Ауыл" объяснила предложение освободить фермеров от налогов

Мадина Мамырханова
НДПП "Ауыл" Жигули Дайрабаев Выборы в Мажилис Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления