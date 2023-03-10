Создать "Аграрный банк" и освободить от налогов аграриев обещает партия "Ауыл"

Фото: zakon.kz

Зампредседателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на дебатах в эфире телеканала КТК прокомментировал вопрос о том, как их партия может улучшить жизнь простых казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жигули Дайрабаев сообщил, что партия "Ауыл" представляет программу по полному социально-экономическому реформированию страны, и готов его реализовать.

"Партия "Ауыл" предлагает провести ревизию сел. Мы примем закон "О продовольственной безопасности". Должны быть проведены реформы по формированию аграрно-индустриальной страны. За счет бюджета будет проведена кредитная амнистия всех аграриев. Решим вопрос создания "Аграрного банка", на который никто не решался до этого. Мы исключим налоги для всех сельхозтоваропроизводи-телей". Жигули Дайрабаев Он также добавил, что они за создание благоприятных условий жизни в селах. А для этого, по его словам, нужно развивать инфраструктуру сел. Обещает он и улучшить положение сельских женщин. Читайте также "Байтак" призывает объединиться для реализации "зеленой" политики Не изобретать велосипед и внедрить в РК скандинавский социализм предлагает НПК Во всем Уральске отключат воду

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