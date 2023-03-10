Не изобретать велосипед и внедрить в РК скандинавский социализм предлагает НПК

На дебатах председатель Народной партии Казахстана призвал казахстанцев прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и обозначил главную идею, над воплощением которой будет работать НПК, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев напомнил, что значение слова "дебаты" в переводе с французского – это "спор". При этом глава партии заявил, что не собирается ни с кем спорить, а намерен лишь обозначить главную идею НПК.







"У нашей партии есть ценная, важная и значимая вещь – это идея социализма. Скандинавского социализма, например. В Норвегии всего полвека назад обнаружили в Северном море гигантские запасы нефти и газа. И в настоящее время каждый норвежец на специальном счете имеет в среднем 238 тыс. евро. Не надо выдумывать велосипед, у нас есть эта идея, к которой мы идем. Если 19 марта миллионы людей поддержат программу нашей партии, то эта идея станет материальной силой". Ермухамет Ертысбаев

Председатель НПК обратился ко всем участникам дебатов и призвал "через призму мыслей и идей" показать свое видение в среднесрочной и долгосрочной перспективе развития нашей страны. Также Ермухамет Ертысбаев выразил согласие с другими участниками дебатов в том, что казахстанский народ ждет реальных перемен.

В связи с этим председатель партии призвал всех казахстанцев 19 марта прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг, сделать свой выбор.