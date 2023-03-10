Сарым: Коррупция не является "родимым пятном" и изобретением Казахстана

Партия Amanat – единственная из политических объединений – отчиталась о выполнении своей предвыборной программы, заявил Айдос Сарым на дебатах и пообещал, что партия будет планомерно бороться с коррупцией, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдос Сарым обратился к своему опыту депутата Мажилиса VII созыва и сообщил, что фракция Amanat в Парламенте за два года участвовала в принятии 191 закона, из которых 55 были инициированы фракцией.



"Мы присоединились к международным документам в сфере борьбы с коррупцией, сильно обновили наше законодательство в этой части. Сейчас мы разрабатываем законопроект о возврате незаконно выведенных капиталов. Если говорить о коррупции, то она есть во многих странах и не является "родимым пятном" или изобретением Казахстана. Мы ежегодно будем добиваться сокращения поля коррупции". Айдос Сарым

Он также подчеркнул, что партия Amanat выполняет свои обещания.

"Мы – партия, которая не обманывает своих избирателей. Мы – единственная партия, которая отчиталась за свою предвыборную программу. Отчет в интернете есть. Самое главное – мы запустили историю, мы запустили "Новый Казахстан" и идем к справедливому Казахстану". Айдос Сарым

По словам экс-депутата, партия Amanat работает не ради рейтингов, поскольку рейтинги – "вещь субъективная". Поэтому, считает Айдос Сарым, необходимо ориентироваться на конкретно поставленные цели.