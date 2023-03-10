Ситуация в Украине: Орбан считает, что мир на пороге третьей мировой, папа Римский хочет поговорить с Путиным

Фото: miniszterelnok.hu

Жозеп Боррель предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов, Турция запретили транзит в РФ санкционных товаров через территорию страны, сообщает Zakon.kz.

В Евросоюзе, Белом доме и агентстве ООН по атомной энергетике осудили российский обстрел Украины в ночь на четверг, обращая внимание на то, что он в очередной раз привел к росту риска ядерной катастрофы в регионе.

Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО помогают Украине, но только "для галочки", одновременно наращивая товарооборот с Россией и зарабатывая десятки миллиардов долларов на обходе санкций. При этом конкретных государств он не назвал.

Также Зеленский призвал как можно скорее ввести санкции в отношении российской ядерной промышленности.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Он также отметил, что еще миллиард может быть выделен на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе.

Мир стоит на пороге третьей мировой войны, цитирует издание Portfolio премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о русско-украинском конфликте.

За войной в Украине стоят интересы не одной только России, а нескольких современных "империй", заявил папа Римский Франциск в интервью швейцарскому телеканалу RSI. Он также выразил готовность провести переговоры с Путиным, чтобы призвать к миру.

Россия отправила в Иран часть захваченного в Украине американского оружия для исследования, утверждает телеканал CNN. Говорится, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger.

Макрон заявил на встрече с Сунаком о намерении Франции и Британии на ближайшую перспективу помочь Киеву с "контрнаступлением".

11 млн украинцев вернулись в Украину. 1 млн человек переехали в другие страны, в том числе США, Канаду и Великобританию. Около 4 млн украинцев остались на территории ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Энергетика Европы все еще сильно зависит от российского атомного сектора, пишет газета New York Times. Издание отмечает, что Евросоюзу было проще найти замену российским нефти и газу из-за введенных ограничений, чем отказаться от "зависимости" от "Росатома".

Ушедшие из России из-за санкций Zara, Berska и Pull&Bear могут вернуться в страну под названиями Maag, Ecru и Dub весной этого года.

Власти Турции запретили транзит в РФ санкционных товаров через территорию страны с 1 марта, сообщает Bloomberg. Читайте также Кыргызстан проведет учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на своей территории Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая Ким Чен Ын взял дочь на проверку боеспособности армии КНДР

Следите за новостями zakon.kz в: