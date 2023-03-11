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80,7% опрошенных казахстанцев будут голосовать на выборах в Мажилис

80,7% опрошенных казахстанцев буду голосовать на выборах в Мажилис Фото: gov.kz
80,7% опрошенных казахстанцев выразили желание голосовать на выборах 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры приводит институт "Общественное мнение" в своем исследовании по заказу КТК.

В онлайн-опросе по QR-коду, показанному в прямом эфире канала во время дебатов 10 марта, приняли участие 20 939 респондентов.

Зрителей спросили, выступление какой партии им понравилось больше всего?

В лидеры общественного мнения выбилась партия Amanat, а аутсайдерами стала партия зеленых.

  1. Amanat – 59%
  2. Respublica – 15%
  3. "Ак Жол" – 8,5%
  4. ОСДП – 4,7%
  5. "Ауыл" – 4,4%
  6. НПК – 2,9%
  7. "Байтак" – 2,4%

Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.

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