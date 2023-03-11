80,7% опрошенных казахстанцев будут голосовать на выборах в Мажилис

80,7% опрошенных казахстанцев выразили желание голосовать на выборах 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры приводит институт "Общественное мнение" в своем исследовании по заказу КТК.

В онлайн-опросе по QR-коду, показанному в прямом эфире канала во время дебатов 10 марта, приняли участие 20 939 респондентов.

Зрителей спросили, выступление какой партии им понравилось больше всего?

В лидеры общественного мнения выбилась партия Amanat, а аутсайдерами стала партия зеленых.

Amanat – 59% Respublica – 15% "Ак Жол" – 8,5% ОСДП – 4,7% "Ауыл" – 4,4% НПК – 2,9% "Байтак" – 2,4%

Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.

