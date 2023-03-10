Выборы в Мажилис и маслихаты: казахстанцы смогут проголосовать за рубежом
Фото: Zakon.kz
Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. Об этом корреспонденту Zakon.kz 10 марта 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.
"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок".Пресс-служба МИД РК
Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 года) с 7:00 до 20:00 по местному времени.
"Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей".Пресс-служба МИД РК
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан состоятся 19 марта 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ