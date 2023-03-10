Выборы в Мажилис и маслихаты: казахстанцы смогут проголосовать за рубежом

Фото: Zakon.kz

Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. Об этом корреспонденту Zakon.kz 10 марта 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

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