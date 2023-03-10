Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Выборы в Мажилис и маслихаты: казахстанцы смогут проголосовать за рубежом

Выборы в Мажилис и маслихаты: казахстанцы смогут проголосовать за рубежом Фото: Zakon.kz
Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. Об этом корреспонденту Zakon.kz 10 марта 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок".Пресс-служба МИД РК

Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 года) с 7:00 до 20:00 по местному времени.

"Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей".Пресс-служба МИД РК

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан состоятся 19 марта 2023 года.

Читайте также

От минус 15 до плюс 20: синоптики дали прогноз на выходные в Казахстане

Новые виды мошенничества появились в Астане

Объективный объектив – какие тайны хранят старые фотографии

Динара Халдарова
Интересное Выборы в Мажилис МИД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Закон "О растительном мире"
У казахстанской природы появится еще один закон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления