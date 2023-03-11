Гороскоп для всех знаков

Грядущая суббота порадует какими-то приятными событиями, хорошими новостями издалека. Первая половина дня подойдет для творческих занятий. Во второй же нужно будет сосредоточиться на решении практических задач, каких-то мелких бытовых проблем, сообщает Zakon.kz.

Овен

Любые поездки сегодня могут отнять неожиданно много времени: учитывайте вероятные задержки в пути, когда будете строить планы. В остальном день будет благоприятным, трудностей можно не опасаться.

В первой половине дня вероятны небольшие денежные поступления. Можно делать покупки: будет шанс приобрести полезные вещи и для себя, и для близких. Позже будет возможность повидаться с людьми, разделяющими ваши увлечения, вместе заняться чем-то интересным. Вы получите полезные советы, благодаря которым сможете избежать трудностей в ближайшие дни.

Телец

Что бы вы ни планировали на этот день, будьте готовы действовать решительно и настойчиво. Именно это позволит добиться успеха, справиться с тем, что прежде не получалось. Утром едва ли кто-то придет вам на помощь, а вот чуть позже наверняка появятся люди, готовые поддержать, взять на себя часть ваших забот.

Не исключены мелкие домашние разногласия, споры из-за каких-то бытовых вопросов. Не беспокойтесь: договориться удастся быстро, не будет ни ссор, ни взаимных обид. Вечер – подходящее время для обсуждения планов на ближайшее будущее.

Близнецы

День обещает необычные встречи и знакомства. Сегодня интересоваться вашими делами будут многие. Но не спешите рассказывать обо всем подряд: кто-то может воспользоваться вашими идеями в собственных интересах. Вероятны незапланированные поездки, связанные с какими-то семейными делами или помощью друзьям.

Дел может оказаться больше, чем вы ожидали. Но вы правильно расставите приоритеты, сосредоточитесь на самом важном, не станете тратить время на пустяки. Поэтому и возможность отдохнуть будет. Близнецы, которые отправятся вечером на романтическое свидание, получат массу ярких впечатлений.

Рак

Осторожнее с деньгами: возможны неудачные покупки, досадные финансовые потери. В остальном же день будет благоприятным. Он хорошо подойдет для встречи с давними друзьями. Они и сами предложат что-то интересное, и ваши идеи с удовольствием поддержат.

Даже если не все пойдет по плану, вы не растеряетесь и не огорчитесь, сохраните уверенность в успехе и быстро поймете, как его достичь. На окружающих это произведет сильное впечатление, многие поймут, что прежде вас недооценивали. Вечер обещает приятные события в семье.

Лев

Начало дня едва ли обойдется без волнений. Но с трудностями вы наверняка справитесь. Проще будет полагаться только на свои силы: помощники у вас появятся, когда основные преграды останутся позади. Нежелательно в это время заключать крупные сделки, тратить значительные суммы на вещи, без которых легко обойтись.

Вторая половина дня будет интересной, полной радостных события и хороших новостей. Особенно благосклонны в это время звезды будут к влюбленным Львам. Необычными и запоминающимися будут романтические свидания. Некоторые представители знака услышат слова, которых давно ждали.

Дева

Важные разговоры стоит отложить до второй половины дня. Утром едва ли удастся о чем-то договориться даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Но вы сохраните спокойствие, не станете сердиться на тех, кто не сразу вас поймет, поэтому ни с кем не поссоритесь.

Во второй половине дня влияние позитивных тенденций усилится, общение станет более приятным. Некоторые Девы познакомятся с очень необычными людьми. Не исключено начало романтической истории, которая если и не перевернет вашу жизнь, то определенно сыграет в ней важную роль.

Весы

Подходящий день для реализации необычных идей. Окружающие не сразу оценят и поддержат их, но это не помешает вам добиться успеха. Сегодня вы к любым делам будете подходить творчески, и это поможет справиться с ними быстро.

Будьте внимательны. Сегодня у вас появится шанс получить очень важную информацию, благодаря которой вы сможете избежать ошибок в будущем. Доверяйте тем, кто и прежде поддерживал вас. А с новыми знакомыми будьте настороже, особенно если заметите, что они очень стараются вам понравиться.

Скорпион

День будет насыщенным, и вам это понравится. Вы справитесь с несколькими делами, давно требовавшими внимания, и решите проблемы, беспокоившие вас и ваших близких. Многое будет складываться удачно. Вы же не растеряетесь в новой ситуации, быстро поймете, как нужно действовать.

Внимание к деталям, способность замечать мелочи, ускользнувшие от других, помогут избежать ошибок в работе с документами и других занятиях, требующих сосредоточенности. Но не слишком усердствуйте. День подходит и для отдыха. Не упустите возможность хорошо провести время с друзьями!

Стрелец

Напомните о себе людям, с которыми вам когда-то не удалось поладить, несмотря на приложенные усилия. Сегодня все может получиться! Звезды будут на вашей стороне, благодаря их поддержке вы многого добьетесь. Не довольствуйтесь малым, ставьте перед собой высокие цели.

День будет благоприятным для поездок. Стрельцов, которые отправятся в дорогу, ждут яркие впечатления и необычные встречи. Не исключены также удачные сделки и покупки. Чем дальше от дома вы окажетесь, тем больше вам будет вести во всем, что связано с деньгами.

Козерог

Стоит быть осторожнее в общении. Не исключено, что сегодня с вами захотят подружиться люди, от которых не стоит ждать ничего хорошего. Лучше не обсуждать важные вопросы ни с кем, кроме самых близких. В остальном же день будет благоприятным. Он порадует хорошими новостями издалека, а также встречей с человеком, по которому вы очень скучали.

Вероятно удачное решение финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, можно полагаться на интуицию: ее подсказки будут точными. Самые изобретательные Козероги найдут способ увеличить доходы.

Водолей

Утро может показаться сложным. Серьезных трудностей оно не принесет, но эмоциональный фон будет напряженным. Из-за этого окажется непросто сохранить спокойствие, если хоть что-то пойдет не по плану или окружающие поведут себя не так, как вы ожидали. Однако влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться, вскоре все волнения останутся в прошлом.

Вторая половина дня порадует приятными сюрпризами. Это подходящее время для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях, сделать шаг навстречу человеку, который давно вам нравится.

Рыбы

Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: ее подсказки будут на удивление точными. Не исключено, что именно благодаря им вы добьетесь давно поставленной цели или найдете способ быстро исправить ошибку, которую допустили раньше.

Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Сегодня это окажется на удивление полезным. Вы сэкономите немало сил, если разделите свои заботы с добровольными помощниками. Вечер стоит провести спокойно – это время едва ли подойдет для посещения многолюдных мероприятий.